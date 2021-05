Vaccino anti-covid, Jerry Calà al palasport di Lonato per il richiamo

(red.) Pochi giorni fa, mercoledì 19 maggio, al palasport di Lonato del Garda, uno dei punti vaccinali in provincia di Brescia, si è presentato un “paziente” speciale per farsi somministrare il richiamo. E’ il popolare attore Jerry Calà che, nonostante sia di Verona, si è presentato a Lonato visto che “da quindici anni abito a Padenghe” ha detto.

E proprio la sua presenza sul lago di Garda è nota per il Sestino Beach che gestisce a Desenzano con Puccio Gallo. Al momento, dall’1 maggio, si servono solo i pranzi e quando il coprifuoco sarà spostato a mezzanotte, quindi dal 7 giugno, si potrà anche tornare a fare cena. Jerry Cala, che compirà 70 anni a fine giugno, ha sottolineato la necessità di fare il vaccino viste le serate che lo tengono sempre impegnato in giro per l’Italia.