Due escursionisti in difficoltà recuperati sul Monte Pizzocolo

(red.) Una squadra del comando dei Vigili del fuoco di Brescia, con il supporto del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) è stata impegnata nella giornata di questo sabato per il soccorso di due alpinisti in difficoltà sul sentiero 287 che porta al Monte Pizzocolo.

La cresta est del monte, che si trova sopra il Lago di Garda nel territorio del comune di Toscolano Maderno, è nota per la sua difficoltà e dovrebbe essere affrontata solo da escursionisti esperti.

Quando sono scattate le ricerche, tramite le coordinate è stato possibile in breve tempo di individuare e riportare a valle i due escursionisti, accompagnati in sicurezza dai soccorritori dei Vigili del fuoco.