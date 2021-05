Martedì incontro online per un’olivicoltura bresciana di qualità

(red.) Martedì 25 maggio 2021, alle ore 17.00, è in programma l’incontro online “Olivicoltura 2030: presentazione del report intermedio e del programma di lavoro 2021”. L’evento ha l’obiettivo di informare gli olivicoltori, attivi nei territori del progetto, sugli sviluppi delle ricerche portate avanti nel primo anno di lavoro e sul programma di lavoro per il 2021 del progetto di cooperazione regionale Olivicoltura 2030” di cui il GAL Gardavalsabbia2020 è ente capofila in partenariato con il Gal Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, il Gal Lago di Como e il Gal Quattro Parchi Lecco Brianza.

Il progetto nasce infatti con l’obiettivo di costruire una rete di operatori economici che possano collaborare sul tema degli scenari futuri dell’olivicoltura italiana di qualità, con particolare focus sui territori al limite settentrionale dell’area di produzione anche in considerazione delle nuove sfide ambientali, generate dagli effetti dei cambiamenti climatici sulla vitalità delle colture- in particolare di alcune varietà- e dalla presenza di patologie importanti.

“Grazie a questi incontri, il Gal vuole aiutare gli olivicoltori locali a dotarsi di strumenti pratici per rispondere alle nuove sfide portate dal cambiamento climatico e dalla scoperta di nuove malattie che intaccano le piante, nonché aiutare il territorio nella creazione di una rete di operatori per agevolare la diffusione di informazioni utili su queste tematiche.” ha dichiarato il presidente del GAL Gardavalsabbia2020, Tiziano Pavoni.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti. Il programma e tutti i dettagli per partecipare verranno pubblicati sul sito e sulle pagine social del GAL Gardavalsabbia2020 (www.galgardavalsabbia2020.it).