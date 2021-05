Colpita dal boma a Campione, al Civile giovane velista norvegese

(red.) Colpita alla testa dal boma del suo windsurf, una giovane atleta norvegese di 17 anni che stava partecipando alla quarta giornata degli iQFOiL International Games 2021 in corso nella acque di Campione del Garda – una serie di gare che coinvolgono più di cento appassionati – ha dovuto essere trasportata in elicottero all’ospedale Civile di Brescia.

Questo venerdì erano in programma sei miglia di bolina e sei miglia sottovento di pura velocità sulle tavole olimpiche di foiling. Una gara che alcuni dei più giovani presenti a Campione non avevano mai sperimentato.

Quando il boma l’ha colpita alla testa la 17enne danese indossava il caschetto protettivo ed è caduta in acqua. Una volta recuperata, è stata trasportata a rive dov’è atterrato l’elicottero che l’ha trasferita al Pronto Soccorso dell’ospedale Civile di Brescia.