Desenzano, cocaina nascosta in bagno: una 31enne in manette

(red.) L’altro giorno, lunedì 17 maggio, una donna di 31 anni di origine rumena è stata arrestata a Desenzano del Garda, nel bresciano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Brescia, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, hanno raggiunto l’abitazione che la donna condivide con il compagno. Tra l’altro, la stessa 31enne era già nota alle forze dell’ordine per furto e reati contro il patrimonio.

I militari, ispezionando la casa, hanno trovato 12 grammi di cocaina già divisi in dosi e sotto uno dei sanitari in bagno. Ma la ragazza si è difesa dicendo che quelle quantità non fossero sue. Per lei quella giustificazione non ha sortito alcun effetto, visto che è finita in manette e ora sarà interrogata dal giudice delle indagini preliminari per la convalida dell’arresto. Oltre all’arresto, le quantità di polvere bianca e il cellulare sono stati sequestrati. Si cercherà di risalire ai clienti, ma anche ai fornitori della 31enne.