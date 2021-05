San Felice del Benaco, anziana derubata dal finto sanificatore Covid

(red.) Un episodio identico nella modalità si era verificato a Villa di Gargnano, sull’alto Garda bresciano. Ma non è chiaro se il truffatore sia lo stesso che ha colpito anche a San Felice del Benaco. Si parla di soggetti che fingono di attrezzarsi di tutto punto per disinfestare intere abitazioni e stanze dal Covid-19. Il caso più eclatante era quello successo a Gargnano per una pensionata che si era vista portare via circa 2.500 euro.

L’altro più recente, di cui scrive il Giornale di Brescia, è avvenuto a San Felice dove anche in questo caso un’anziana si è vista presentare un uomo che ha fatto entrare. A quel punto il malvivente ha spruzzato nell’aria qualcosa di particolare chiedendo alla residente di aprire le finestre. Contando nella disattenzione dell’anziana, ha ispezionato nei cassetti e in vari angoli trovando gioielli che ha portato via. In seguito anche la donna si è accorta dell’ammanco, ma ormai non poteva fare più nulla.