Decollo sbagliato con il parapendio: giovane ricoverato al Civile

(red.) Un incidente verificatosi nella mattinata di questo sabato durante un decollo con il parapendio nel corso di una lezione di volo a vela sopra Gardone Riviera, ha costretto al ricovero in ospedale il ragazzo rimasto vittima della caduta.

Il giovane, probabilmente per essere inciampato durante la corsa che precede il lancio oppure per un altro tipo di errore, s’è alzato con il parapendio per ricadere subito dopo battendo la testa sul terreno. Sono stati chiamati i soccorsi che hanno allertato l’elicottero. Gli operatori, dopo aver valutato le condizioni del giovane, hanno deciso di trasportarlo all’Ospedale Civile di Brescia.