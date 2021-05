Tremosine, corriere si ribalta: ferito grave il giovane conducente

(red.) Ieri pomeriggio, martedì 11 maggio, un 23enne di origine straniera che stava guidando un furgone come corriere per consegnare delle merci, è rimasto vittima di un ribaltamento in strada a Tremosine, sull’alto lago di Garda, sponda bresciana. E’ successo dopo le 15 quando il giovane stava percorrendo una strada sterrata in località Vesio per consegnare dei prodotti ordinati dai clienti. Ma nel compiere una manovra in retromarcia, il veicolo si è sollevato ribaltandosi su un fianco lungo una strada parallela e a un livello inferiore di quella dove si trovava.

Rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo, subito sono scattati i soccorsi al 112. Sul posto si sono mossi gli agenti della Polizia stradale di Salò per ricostruire la dinamica, insieme ai vigili del fuoco di Riva del Garda per estrarre il giovane dal veicolo. E’ parso in gravi condizioni a causa dei traumi riportati, ma non in pericolo di vita. Sul luogo è giunto anche l’elicottero insieme a un’ambulanza da Tremosine che hanno predisposto il trasferimento all’ospedale Civile di Brescia.