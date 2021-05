Salò, schiaffo al comandante della Locale: barista sarà denunciato

(red.) Verrà denunciato alla procura di Brescia il barista che nella tarda mattina di ieri, giovedì 6 maggio, ha mollato uno schiaffo al volto del comandante della Polizia locale a Salò, sul lago di Garda, nel bresciano. Proprio l’operatore della municipale faceva parte di una delegazione che si stava muovendo in paese per definire gli spazi dei plateatici da proporre per favorire il distanziamento.

E a un certo punto, in piazza Leonardo da Vinci, si sono imbattuti nel titolare del bar che aveva già allargato il proprio spazio esterno. Quando gli è stato fatto notare, il barista in uno scatto d’ira ha lanciato all’esterno tavolini e sedie e infine ha dato uno schiaffo al comandante della Locale. Subito dopo è stato quindi raggiunto da altri agenti e carabinieri e condotto al comando per essere identificato.