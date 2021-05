Sirmione, stop al Block Notes Photo Contest: ecco i vincitori

(red.) 270 fotografie partecipanti, 4 vincitori, 4 menzioni speciali. Ecco i numeri del Block Notes Photo Contest, il primo concorso in ordine di tempo in questa edizione 2021 del Premio Sirmione per la Fotografia, organizzato e promosso da Comune di Sirmione.

Andrea Pagliari, Mauro Zorer, Carlo Cattaneo e Chiara Zanni sono i vincitori delle quattro settimane di challenge, tenutasi a partire dallo scorso 5 aprile. Le loro fotografie, ispirate al tema “Arie del Garda”, hanno convinto la giuria di esperiti e autorità; un omaggio alla divina Maria Callas, intramontabile icona di arte e di stile, che sappiamo aver trascorso proprio a Sirmione i momenti forse più felici della propria vita.

Oltre ai vincitori, la giuria ha scelto di proclamare – tra le stesse fotografie in gara – una “menzione speciale” per ogni settimana di concorso, 4 in tutto: Davide Pisano, Luigi Casanova, Alessandro Accordini e Luigi Paesano hanno quindi visto – come riconoscimento – i propri scatti pubblicati sui canali social e web del Comune di Sirmione, mentre per i quattro vincitori, oltre a questa soddisfazione “digitale”, è prevista un’esclusiva visita guidata alla scoperta dei segreti delle Grotte di Catullo.

Archiviato il Block Notes, è già tempo di pensare al prossimo concorso in programma. Tutto è pronto per la Sirmione 10% Photo Marathon, la rapidissima sfida a tempo che già da qualche anno ha conquistato i cuori degli amanti del “Premio Sirmione per la Fotografia”. 60 minuti, 1 tema, uno scatto da inviare per convincere la giuria. La Sirmione 10% Photo Marathon si svolgerà domenica 9 maggio. Appuntamento alle 7:00 in Piazza Carducci per aprire la busta con il tema prescelto. I partecipanti avranno solo un’ora di tempo per trovare il quadro perfetto e scattare. Le quattro fotografie vincitrici completeranno la mostra OUVERTURE allestita a Palazzo Callas Exhibitions a partire dall’8 maggio con una selezione dei migliori scatti dell’edizione 2020 del “Premio Sirmione per la fotografia”.