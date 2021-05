Turismo, a Limone tampone rapido per stranieri prima del rientro

(red.) In vista della riapertura della stagione turistica in Italia, anche rivolta agli stranieri, a partire da metà maggio, il lago di Garda guarda con una serie di iniziative. In particolare, quella proposta da Limone, al confine tra il bresciano e il Trentino. Dall’altro giorno, da lunedì 3 maggio, gli stranieri che dopo aver trascorso un periodo di vacanza a Limone o in generale sull’alto Garda dovessero tornare a casa o versi altri Paesi, possono effettuare proprio a Limone il tampone rapido obbligatorio per poter muoversi. L’iniziativa è del Consorzio turistico limonese con il Comune. Gli interessati possono rivolgersi al Servizio Medico per i turisti di via Capitelli dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 pagando il test rapido 35 euro e su prenotazione.