Moniga, si ribalta con lo scafo: soccorso dalla Guardia costiera

(red.) L’altro pomeriggio, domenica 2 maggio, un velista solitario è rimasto vittima di una disavventura, per fortuna conclusa con il lieto fine, a Moniga del Garda, nel bresciano. L’uomo, nonostante il meteo non promettesse bene, aveva comunque deciso di entrare in acqua a bordo del suo scafo. Ma a un certo punto, probabilmente a causa delle onde e proprio per il maltempo, il mezzo si è rovesciato e il velista è rimasto aggrappato.

In qualche modo è poi riuscito ad allertare la Guardia costiera facendo arrivare la motovedetta da Salò e anche una pattuglia di soccorso da terra. Il velista, bagnato e al freddo, anche per la pioggia, è stato soccorso e non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. In seguito è stato anche recuperato il suo scafo e portato al porto.