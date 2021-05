Controlli tra Lonato, Calcinato e Bedizzole: due motociclisti sanzionati

(red.) Nei giorni precedenti a lunedì 3 maggio gli agenti bresciani della Polizia locale di Lonato, Calcinato e Bedizzole sono stati impegnati nei consueti controlli sul territorio di loro competenza. E non sono mancate le varie situazioni da sanzionare. Tra quelli finiti nei guai c’è un 33enne egiziano che è stato fermato mentre circolava in sella alla sua moto. Peccato che l’uomo, residente a Calcinato, avesse una patente falsificata e segnalata alla Polizia locale di Brescia. Quindi, ha incassato una multa da 500 euro, ma anche una denuncia e non solo. La sua due ruote non era nemmeno assicurata né revisionata. Nelle maglie dei controlli è finito anche un 40enne senegalese di Lonato del Garda che guidava una moto con un falso permesso. Il veicolo tra l’altro risultava intestato a una persona che è in Africa.