Bedizzole, ubriaca tampona auto in colonna: scatta anche la denuncia

(red.) Nelle ore precedenti a lunedì 3 maggio una donna di 39 anni residente a Rodengo Saiano è finita nei guai mentre percorreva, alla guida della propria auto, la provinciale 11 a Bedizzole, nel bresciano. Nel primo pomeriggio il traffico sulla strada era sostenuto, tanto da formarsi anche una coda di veicoli.

E in quel momento la donna ha tamponato una delle vetture ferma davanti a lei incolonnata. Per fortuna non si sono registrate particolari conseguenze sui veicoli e sullo stato di salute delle persone, ma gli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto hanno appurato altro.

Rimossi i due veicoli incidentati, gli agenti hanno sottoposto la 39enne all’alcol test riscontrando concentrazioni quattro volte oltre il limite consentito. Per questo motivo le è stata ritirata la patente insieme alla decurtazione di 10 punti e sequestrata l’auto che tra l’altro non era nemmeno revisionata. E’ scattata anche la denuncia alla procura per guida in stato di ebrezza.