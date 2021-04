Terme di Sirmione, il 15 maggio apre Aquaria

(red.) È ufficiale: il 15 maggio apre Aquaria con la sua grande piscina di acqua termale e il suo imponente reparto appena ristrutturato con nuovi 200 metri quadri di trattamenti signature individuali e basati sui prodotti “Aquaria thermal cosmetics” e i fanghi termali con il loro distintivo microbiota.

Dal 26 aprile – informa una nota delle Terme di Sirmione – sarà possibile prenotare il proprio ingresso o direttamente dal sito della struttura o telefonando al call centre. Dopo il via libera del governo all’uso delle piscine all’aperto nelle regioni gialle, il primo operatore termale in Italia ha messo in moto la macchina organizzativa per rendere attivo già dal primo giorno di autorizzazione la spa termale sita nel centro storico di Sirmione.

Aquaria sarà aperta tutti i giorni (7/7) dalle 9 alle 20. I clienti potranno usufruire in esterno della piscina termale con idromassaggi, infinity pool a sfioro sul lago, vasca Musa con 22 getti di cascate cervicali. Nel parco si trova il punto ristoro con un’offerta curata dai cuochi aziendali e le aree relax con lettini distanziati e sanificati a ogni utilizzo; sdraio riservate anche sul pontile-solarium, la cui posizione a ovest regala splendidi tramonti sul Lago di Garda. All’interno nell’Area Spa gli ospiti possono usufruire, sempre su prenotazione, dei trattamenti signature, protocolli benessere validati dal centro dermatologico. Aperte anche le nuove Area Mud, Hair Spa e la Thermal Rain Shower, inaugurate lo scorso settembre, per trattamenti specifici con acqua e fango termali. Saranno attive nuove tariffe con ingressi che prevedono diversi tempi di permanenza, lettini personali e servizi aggiuntivi tra cui un trattamento, o il lunch o l’aperitivo.

“Le piscine all’aperto, il parco, il solarium sul lago e la grande area (oltre 600 metri quadri di cabine singole per trattamenti di estetica e fango bagno) dedicata ai trattamenti termali personalizzati ci permettono di offrire a ogni ospite spazi ampi”, spiega Margherita De Angeli, direttore generale di Terme di Sirmione. “L’apertura in totale sicurezza ci impone importanti distanziamenti e una forte riduzione del numero delle persone presenti nella struttura, consentendo ai fortunati che riusciranno a prenotarsi per tempo, di accedere a una location esclusiva con un trattamento personalizzato”.

Nel mese di maggio è prevista anche l’apertura degli altri due hotel termali di Terme di Sirmione. A fianco del Grand Hotel Terme, aperto a marzo, sono pronti ad accogliere i turisti della penisola il quattro stelle Hotel Sirmione e Promessi Sposi, rimasto chiuso per tutto il 2020, e il tre stelle Hotel Fonte Boiola. “Aquaria Thermal Spa nel 2019 ha registrato 200 mila ingressi ed è stata riconosciuta essere la migliore day spa in Europa”, conclude Margherita De Angeli. “Quest’anno i nostri ospiti apprezzeranno un’atmosfera più tranquilla, più riservata, più personalizzata”.