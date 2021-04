Desenzano, a “Le Vele” escono in tempo dall’auto in fiamme

(red.) I due occupanti si sono salvati uscendo in tempo dal veicolo, ma della loro auto è rimasto solo lo scheletro. E’ quanto successo l’altro pomeriggio, sabato 17 aprile, nella zona del parcheggio al servizio del centro commerciale “Le Vele” di Desenzano del Garda, nel bresciano.

A bordo di una Mercedes, i due erano intenti a parcheggiare quando hanno avvertito dei rumori strani provenienti dal motore. Così sono scesi in tutta fretta prima che le fiamme divampassero e si allargassero al veicolo. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per domare il rogo, ma non hanno potuto evitare che l’auto diventasse un cumulo di cenere.