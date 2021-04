Desenzano, il Garda cancella il nido dei cigni al lido Feltrinelli

(red.) Da ieri, martedì 6 aprile, sulla spiaggia al lido Feltrinelli di Desenzano del Garda, nel bresciano, non c’è più traccia del nido che una coppia di cigni reali avevano posto a protezione delle loro uova. Tutto è stato risucchiato dall’avanzare delle acque del Garda. Ma è rimasto comunque un altro uovo, l’ultimo deposto dal cigno, preso in carico dai volontari del Wwf di Bergamo e Brescia per farlo covare.

La zona del nido, che era stata transennata, aveva visto purtroppo qualcuno raggiungere il posto e rubare quattro uova che erano state deposte. Tra l’altro è un reato, visto che si tratta di specie protette. E un altro tentativo era andato in scena lunedì 5 aprile di Pasquetta da parte di una signora che era stata allontanata. Ora sul posto non c’è più l’attrazione per i cittadini.