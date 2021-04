Desenzano, sparite le uova deposte dai cigni sul lungolago Feltrinelli

(red.) L’altro giorno, domenica 4 aprile di Pasqua, sono sparite quattro uova deposte da una coppia di cigni che erano state transennate e protette vicino al pontile Feltrinelli lungo una riva del lago di Garda a Desenzano, nel bresciano. E si è rischiato che una quinta sparisse, se qualcuno non avesse allontanato una donna orientale dal posto e intenta a portare via quell’uovo. Ma è da capire se quella stessa donna sia stata l’autore dell’atto ignobile di domenica.

Su questo fronte si analizzeranno le immagini riprese dalle telecamere della Guardia di Finanza che ha la caserma proprio davanti a quel punto. Alla fine di marzo i due cigni avevano deposto in quel luogo le loro uova e per i cittadini era un segnale di speranza nell’assistere alla schiusura per vedere nascere i piccoli. Ora si cercherà di risalire a chi ha rubato le quattro uova. Sperando che il caso termini con il lieto fine.