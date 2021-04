Movimento 5 Stelle, un incontro sul depuratore del Garda

(red.) Sono anni che si discute della necessità di intervenire sul sistema di collettamento dei reflui dei comuni della sponda del Lago di Garda, e assieme ad esso, dei relativi depuratori. Il progetto ha dovuto superare diversi ostacoli e modifiche, ma ancora oggi non è chiaro come si svilupperà.

Nella serata di giovedì 8 aprile alle ore 20,30 il Movimento 5 Stelle del lago cercherà di approfondire lo stato delle cose con chi segue la questione fin dall’inizio, saranno ospiti:

Dino Alberti – Consigliere M5S Lombardia

Marco Pietropoli – Ingegnere Idraulico

Stefano Guarisco – Tecnico Ambientale

Come negli eventi precedentemente organizzati dal Meetup Basso Garda, sarà possibile interagire con gli ospiti sottoponendo loro delle domande direttamente dalla chat della piattaforma Rousseau o seguendo la serata sui profili Facebook “Eventi a 5 Stelle del Garda” e “Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda”.