Musei del Garda: tre iniziative per “Abbonarsi conviene”

(red.) Prosegue ad aprile l’iniziativa Abbonarsi conviene dedicata ai Musei del Garda: Castello Scaligero, Grotte di Catullo e Villa Romana di Desenzano del Garda!

La versione “digitale” del semestrale calendario di iniziative culturali destinate a tutte le fasce d’età, e dedicate ad aspetti meno conosciuti del nostro patrimonio, offrirà anche ad aprile tre momenti di approfondimento.

Il primo incontro proposto, Le parole del Castello, previsto per sabato 10 aprile alle ore 15.00 e dedicato al Castello Scaligero, porterà alla scoperta di una vera e propria “nomenclatura castellana”: si vedrà come svariati vocaboli di uso comune assumano un significato specifico in riferimento alla vita castellana e militare.

Seguirà il 17 aprile alle ore 15.00 l’approfondimento Lucerne in villa, dedicato alle lucerne conservate nell’Antiquarium della Villa Romana di Desenzano del Garda e ai sistemi di illuminazione in uso nelle abitazioni romane.

Per le Grotte di Catullo è invece in programma il 24 aprile alle ore 15.00 l’incontro I miliari raccontano, un viaggio alla scoperta dei cippi posti sui cigli stradali e utilizzati per scandire le distanze, i miliari, ritrovati nel territorio nel corso del tempo e conservati all’ingresso del museo archeologico delle Grotte di Catullo, in un virtuale viaggio lungo la via Gallica.

La partecipazione all’attività da remoto è gratuita, previa iscrizione obbligatoria all’indirizzo drm-lom.didattica@beniculturali.it

Agli iscritti verrà fornito il link per collegarsi agli incontri.

L’Abbonamento 3 Musei del Garda consente l’accesso illimitato ai tre siti museali e alle loro attività per un anno a partire dalla data di acquisto. Sarà dunque possibile provare online le nostre iniziative del sabato e… abbonarsi!

Abbonarsi conviene!

Per informazioni rivolgersi a drm-lom.didattica@beniculturali.it