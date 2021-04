Manerba, precipita nella villa in costruzione: muore a 63 anni

(red.) Stamattina, giovedì 1 aprile, un operaio di 63 anni ha perso la vita mentre stava svolgendo dei lavori a una villa in costruzione in via Giovanni Pascoli a Manerba del Garda, nel bresciano. L’infortunio mortale si è verificato intorno alle 9,30 quando l’uomo, addetto per conto di un’impresa edile, per cause da accertare sarebbe precipitato nel cantiere.

Subito gli altri colleghi hanno allertato il 112 facendo intervenire sul posto l’automedica, un’ambulanza dei volontari del Garda e l’elicottero da Brescia. Presenti anche i tecnici dell’azienda socio sanitaria del Garda e i carabinieri della compagnia di Salò per ricostruire la dinamica del dramma. Ogni tentativo di rianimazione dell’uomo si è rivelato inutile, visto che il 63enne era già senza vita dopo l’impatto a terra.