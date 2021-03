Padenghe, i sindacati: “Fondazione Fratelli Beretta paghi gli stipendi”

(red.) In un comunicato stampa le organizzazioni sindacali (Fp Cgil, Cisl Fp , Uil Fpl) chiedono che si giunga finalmente a una risoluzione dei problemi finanziaria della Fondazione F.lli Beretta (nata nel 2010 dalla fusione della Rsa S. Giuseppe di Polpenazze del Garda e dalla Casa albergo F.lli Beretta di Padenghe sul Garda) e “nello specifico al pagamento degli stipendi e salari dei dipendenti che prestano la loro opera presso la Fondazione. I dipendenti diretti non percepiscono nessun emolumento da tre mesi, mentre i dipendenti delle cooperative sono in attesa della mensilità di febbraio e marzo 2021”.

“Nonostante le assicurazioni fornite dagli interlocutori della Fondazione F.lli Beretta, che hanno comunicato che la situazione dovrebbe risolversi nel giro di breve”, prosegue la nota, “come sindacati chiediamo il cambio di marcia da parte del consiglio di amministrazione al fine di indicare una data certa per il pagamento del dovuto, sapendo che vi sono situazioni di grave difficoltà per i lavoratori e le proprie famiglie. Nonostante queste problematicità il personale continua a prestare la propria assistenza agli ospiti della fondazione garantendo la qualità del servizio”.