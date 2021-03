Lonato, scattano 4 mila euro di sanzioni a coppie di scambisti

(red.) L’altra sera, domenica 28 marzo, cinque coppie dai 38 ai 50 anni e dedite ai rapporti tra scambisti sono state sanzionate dalla Polizia locale in un parcheggio di via Longhena a Lonato del Garda, nel bresciano. Come è stato ricostruito e di cui scrive Bresciaoggi, le dieci persone si erano date appuntamento in quel posto attraverso una chat di scambi di coppia e con l’intento di trascorrere una notte trasgressiva.

Ovviamente contravvenendo alle norme sanitarie sul divieto di farsi vedere in giro dopo l’orario del coprifuoco e di non creare assembramenti. Ma tutti (alcuni di loro si erano mossi dal proprio Comune di residenza) sono stati multati con 400 euro ciascuno dopo i controlli da parte della municipale.