Due anni, da solo, in giro a piedi nudi per le strade di Bedizzole

(red.) Ha mobilitato i cittadini sui social della zona la notizia del bambino di circa due anni trovato da un passante mentre da solo, senza scarpe e in pigiama, andava in giro spaesato per le strade di Bedizzole. Era frastornato e spaventato quando sabato pomeriggio è stato notato in via Benaco e accompagnato alla stazione dei carabinieri.

Aveva approfittato della distrazione dei genitori per uscire dalla porta di casa e incamminarsi da solo. Essendo molto piccolo non è stato in grado di dire ai militari il proprio cognome e, men che meno, la via di casa. Così i carabinieri hanno coinvolto i servizi sociali del comune ed è stato possibile arrivare ai genitori, che sono andati in caserma a ritirare il piccolo.