Meridiani racconta “la Bellezza all’Italiana” del lago di Garda

(red.) “Sul Lago di Garda basta passeggiare per comprendere che valorizzare significa mettersi in ascolto della vocazione e della storia dei luoghi, senza aggiungere troppo né distruggere nulla. Oggi come due secoli fa o in epoca romana, una vacanza qui è rigenerante perché spiega senza tante parole come tutto il pianeta sia in realtà un unico grande giardino in cui l’uomo vive meglio se fa la parte del giardiniere. Non importa se ricco o povero, giovane o vecchio, residente o turista. Deve saperlo curare e proteggere”.

Con queste parole e con l’omaggio all’intuizione del “giardino planetario” del paesaggista Gilles Clémens, il direttore Walter Mariotti accoglie i lettori del nuovo numero di Meridiani che, ventiquattro anni dopo la prima volta, torna a raccontare il Lago di Garda con la profonda volontà di incuriosire, intrattenere e meravigliare il viaggiatore, ovunque si trovi. Perché, come ricorda lo stesso Mariotti nel suo editoriale “a differenza del turista, il viaggiatore è come il giardiniere planetario. Sa che per viaggiare non c’è bisogno di partire perché il viaggio, proprio come il lavoro del giardiniere, deve essere svolto più con il cuore che con la vanga. Solo così si allena lo stupore dell’uomo nuovo, di cui abbiamo assoluto bisogno e che portiamo dentro (spesso) senza saperlo”.

Intitolata “Bellezza all’italiana” la monografia, che esce in edicola a partire da sabato 27 marzo, è un’ode alle meraviglie che è possibile ammirare esplorando le coste, i borghi e l’entroterra del Garda. Ma non solo. C’è ovviamente la natura, con i panorami e le palette di verdi e azzurri che tolgono il fiato come dimostra la veduta di Salò scelta per la copertina, ma anche la botanica con il 43% di specie alpine italiane ospitate sul Monte Baldo, non a caso chiamato “giardino d’Europa”. C’è la cultura rappresentata dai tanti scrittori, poeti e pittori che dal Garda si sono fatti ispirare e che Meridiani raccoglie restituendo al Lago il suo portfolio d’autore. C’è anche la scultura, con le opere di Pino Castagna, la mitologia e la spiritualità più autentica di cui la casa natale di San Daniele Comboni, a Limone sul Garda, oggi Centro Missionario Comboniano è espressione in tutto il mondo. C’è la storia e la tradizione, come ad esempio quella dell’Isola del Garda curata dalla terza generazione di donne della famiglia Cavazza e dell’imprenditoria Made in Italy rappresentata dalla iconica azienda Tassoni di Salò. Non manca il divertimento nel viaggio di Meridiani che dalle acque del lago alla cima del Baldo si cimenta negli innumerevoli e adrenalinici sport a disposizione. Senza dimenticare i più piccoli, ai quali è dedicata una tappa speciale: la visita – e il racconto dell’evoluzione storica e progettuale – di Gardaland, parco divertimenti nato nel 1975 trasformato in un parco tematico del terzo millennio. Un luogo che solo a nominarlo fa allegria.

Allegria e spensieratezza: le stesse che il giornale si augura di portare al suo lettore, diventando anche uno spunto di riflessione e di approfondimento culturale, nella speranza che il semaforo dei viaggi, anche quelli più brevi, torni presto a splendere di verde.