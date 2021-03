Vaccino anti-Covid, Lonato, Gavardo e San Donato aumentano la capacità

(red.) Nonostante attualmente la Lombardia (e il bresciano) confermi che entro la fine di marzo le dosi attualmente disponibili del vaccino anti-Covid si esauriranno, si sta affrontando anche il periodo successivo, quello a subito dopo Pasqua, nel momento in cui dovrebbe iniziare la campagna massiva a fronte dell’arrivo di altri carichi di dosi. Proprio ieri, martedì 23 marzo, l’assessore lombardo al Welfare Letizia Moratti ha allertato l’intera organizzazione chiedendo di tenersi pronti.

E nella nostra provincia di Brescia tra quelli che si stanno preparando ci sono anche gli hub di Lonato del Garda e di Gavardo. Il primo, dopo Pasqua, aumenterà le postazioni a 15 per vaccinare 7 giorni su 7 e fino a 12 ore al giorno. Anche il presidio di Gavardo si potenzierà da sei a dieci box per 12 ore al giorno. E proprio a Gavardo, sempre dopo Pasqua, sarà allestito un altro tendone per il check-in e l’attesa in seguito alla vaccinazione.

La campagna massiva, in provincia, interesserà anche gli ospedali del gruppo San Donato tra il Sant’Anna e Città di Brescia e la San Rocco di Ome. Al momento ogni presidio sta vaccinando 100 persone al giorno, ma già da venerdì 29 marzo la capacità sarà triplicata a 900 dosi giornaliere.