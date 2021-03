Gargnano, dalla scuola elementare rubati i computer usati per la Dad

(red.) In tempo di lezioni in didattica a distanza e con la presenza in classe concessa solo agli studenti disabili, è ancora più ignobile il furto di diversi computer portatili messo in atto nelle ore precedenti a mercoledì 24 marzo all’interno della scuola elementare “Feltrinelli” di Gargnano, sull’alto lago di Garda. Ne dà notizia Bresciaoggi.

L’istituto, ogni giorno e nonostante le lezioni online a causa delle restrizioni sanitarie, resta comunque aperto in presenza proprio ai ragazzi disabili, al personale scolastico e ai docenti che preferiscono raggiungere la sede grazie a una connessione migliore.

Nel momento in cui la sede è chiusa durante il giorno, quindi dal primo pomeriggio fino alla mattina successiva, qualche malvivente è entrato in azione raggiungendo i due piani della scuola. E si è impossessato dei computer. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri, ma sarà difficile risalire ai responsabili, visto che la zona e la sede non sono dotate di telecamere.