Poesia, torna il premio Sirmionelugana (con qualche novità)

(red.) E’ stato ufficializzato il bando di concorso dell’undicesima edizione del Premio di poesia “Il Sirmionelugana 2022”.

Ecco le novità più importanti del concorso.

– Per la prima volta nella sua storia il concorso si svolgerà in un’unica sezione di partecipazione, ma con una sostanziale novità che riguarda il numero di opere presentate in concorso.

– Ogni concorrente dovrà presentare 8 (otto) poesie con la possibilità di inserire due componimenti in dialetto o lingua straniera.

– La giuria valuterà le poesie non singolarmente ma nel loro assieme, così da mettere maggiormente in risalto la creatività e il talento dell’autore.

Ai primi cinque classificati verrà pubblicata da Sbe SwanBook una silloge personale.

A questo link è possibile consultare o scaricare il bando di partecipazione e il modulo di adesione.