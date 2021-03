Desenzano, mette in fuga il finto tecnico del gas che voleva truffarla

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 11 marzo una signora anziana residente a Desenzano del Garda, nel bresciano, ha sventato una truffa che un finto tecnico del gas voleva perpetrarle. E’ successo nel momento in cui la donna di 78 anni si è vista presentare alla porta di casa un addetto che si era qualificato come tecnico del gas per poter entrare in casa e controllare eventuali perdite.

L’anziana lo ha fatto entrare, ma quando ha poi notato che il presunto tecnico stava per spruzzare qualcosa da una bomboletta lo ha fermato e messo in fuga. Subito dopo ha segnalato il tentativo di truffa muovendo sul posto gli agenti del commissariato di Polizia di Desenzano, ma il finto tecnico si era allontanato senza lasciare tracce.