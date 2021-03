Municipio e volontari collaborano a San Felice, già consegnati 600 pacchi alimentari

(red.) A San Felice del Benaco si è venuta a creare una solida collaborazione tra amministrazione e volontariato. “È il caso dell’Associazione Volontari San Felice del Benaco”, informa una nota del municipio, “realtà operosa e solidale, da sempre attiva sul nostro territorio a sostegno delle famiglie più bisognose, che in questo periodo di emergenza sanitaria ha stretto ancor di più il rapporto con i Servizi sociali del comune. Grazie a Bruno Bordignon, presidente dell’Associazione e al consigliere con incarico ai Servizi sociali Ettore Correndo, sta prendendo vita un’ampia rete di collaborazione e sostengo, che vede proprio nell’Associazione il collante tra i vari attori di solidarietà sul nostro territorio: dai Frati Carmelitani, alle associazioni, privati o aziende che donano beni e servizi”.

“Dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad oggi sono state oltre 600 le consegne di pacchi alimentari, dispositivi di sicurezza in fase emergenziale e servizi di ogni genere in tutto il paese”, prosegue il comunicato. “L’Associazione è stata fondamentale nel sostenere chi ha vissuto con maggior disagio questo periodo già complicato per tutti. Oltre al consueto contributo comunale, le attività di quest’anno sono state finanziate anche da alcune famiglie e associazioni, come Soroptimist Garda Sud, che con donazioni cospicue hanno permesso l’aiuto concreto di questa annata”.

“Non ci resta che ringraziare l’Associazione Volontari di San Felice per la propria attenta, generosa, disponibile, fondamentale presenza nella nostra comunità” afferma il consigliere Correndo, e continua “Auspichiamo che, nelle proprie autonomie operative, le entità presenti sul nostro territorio possano agire sempre più all’unisono, per essere e fare comunità”.