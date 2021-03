Calvagese, camion ribaltato uccise un uomo: conducente assolto

(red.) Era il 14 maggio del 2020 quando il 67enne Francesco Gandaglia perse la vita in un incidente stradale in via Trieste a Calvagese della Riviera, nel bresciano, lungo la via che porta verso Soiano del Lago. La morte per l’uomo era arrivata dopo essere rimasto schiacciato all’interno della propria auto a causa del ribaltamento su un fianco di un camion che stava sopraggiungendo dal senso opposto all’altezza di quella curva. A distanza di quasi un anno, ieri, giovedì 4 marzo, il conducente del mezzo pesante, un 48enne della provincia di Piacenza, è stato assolto.

E a questo punto chiederà anche di essere reintegrato dall’azienda che lo aveva licenziato proprio per quell’incidente mortale. L’accusa sosteneva che l’autotrasportatore fosse stato negligente e imprudente, ma al contrario i difensori dell’imputato hanno dimostrato con una perizia tecnica che in realtà fosse occorso un guasto tecnico al camion.

Di conseguenza per il 48enne è stata esclusa l’accusa di omicidio stradale. Ed è stato anche indicato come il mezzo pesante procedesse entro i limiti di velocità sulla strada. Nel frattempo il camionista ha già risarcito i parenti della vittima e si era visto sospendere la patente. Ora punta a tornare al proprio posto di lavoro.