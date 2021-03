Coronavirus a Brescia, personale positivo: chiusa farmacia a Gargnano

(red.) La diffusione del contagio da nuovo coronavirus nel bresciano ha spesso colpito nei mesi precedenti a marzo non soltanto le scuole, ma anche gli ospedali e le case di riposo. E ora i tentacoli di questo nemico subdolo hanno raggiunto anche una rivendita di medicinali e presidi sanitari in questo momento fondamentali. E’ successo a Gargnano dove, come dà notizia Bresciaoggi, fino al 10 marzo la farmacia del paese dovrà restare chiusa: qui tutto il personale è risultato positivo.

Di conseguenza, almeno per il momento, gli utenti che avranno bisogno di medicine dovranno recarsi (è ammesso spostarsi tra Comuni per questo motivo) a quelle più vicine di Toscolano Maderno. Gargnano, tra l’altro, è uno dei paesi nell’alto Garda che sta soffrendo di più questo periodo di pandemia, ma in generale in tutto il territorio del Benaco che porta verso il Trentino si è registrato un boom di casi positivi nella seconda metà di febbraio.