Desenzano, 11 multati dai carabinieri nel fine settimana

(red.) Con l’entrata in vigore delle nuove misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus, anche i carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda hanno intensificato i controlli nelle piazze e nei luoghi maggiormente frequentati nei vari comuni di competenza per verificare l’uso dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto del divieto di assembramento e di stazionamento nei pressi dei locali: stazioni ferroviarie, bar, parchi pubblici e le principali arterie di comunicazione sono stati al centro dell’attenzione dei militari nel Basso Garda.

Come conseguenza di un controllo effettuato tempo fa a Calvisano – dove avevano identificato e multato sette clienti, oltre al titolare di un locale, poiché consumavano all’interno oltre l’orario consentito – i militari hanno eseguito il provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio pubblico disposto dalla Prefettura.

A Desenzano, una coppia di veronesi è stata sanzionata per aver oltrepassato i confini regionali. Complessivamente, informano i carabinieri di Desenzano, nell’ultimo fine settimana sono stati controllati cinque locali e più di 100 persone, 11 delle quali sono state sanzionate per l’inosservanza delle norme anti-covid.