Comunità del Garda, ecco il nuovo consiglio direttivo

L’assemblea generale della Comunità del Garda ha rinnovato gli organi comunitari confermando alla presidenza Mariastella Gelmini e approvando a maggioranza assoluta (36 su un totale di 39 presenti), la relazione della presidente Gelmini.

Giovanni Dal Cero è stato indicato come nuovo presidente dell’A.T.S. Garda Ambiente: la sua nomina sarà ratificata nell’assemblea dei partner convocata per sabato 6 marzo prossimo.

Ecco il consiglio direttivo che resterà in carica fino al 2026: presidente Mariastella Gelmini (Bs); Guido Malinverno, sindaco di Desenzano del Garda (Bs); Andrea Cipani, sindaco di Gardone Riviera (del. Gianpietro Seresina) (Bs); Giampiero Cipani, sindaco di Salò (Bs); Luciano Bertaiola, sindaco di Volta Mantovana (del. Francesco Federici) (Mn); Cristina Santi, sindaco di Riva del Garda (Tn); Lauro Sabaini, sindaco di Bardolino (Vr); Giuseppe Lombardi, sindaco di Malcesine (del. Marcello Chincarini) (Vr); M. Orietta Gaiulli, sindaco di Peschiera del Garda (del. Filippo Gavazzoni) (Vr); Alessandro Gardoni, sindaco di Valeggio sul Mincio (Vr). Revisore dei conti: Alessandro Ederle (Vr).