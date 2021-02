Lonato, operaio colpito alla testa da un cavo d’acciaio alla Feralpi: è grave

(red.) Ieri mattina, mercoledì 24 febbraio, un operaio di 51 anni attivo allo stabilimento Feralpi di Lonato del Garda, nel bresciano, è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro. E’ successo intorno alle 10,30 quando l’addetto si trovava nel piazzale con altri colleghi e per fornire a un altro operaio le istruzione su come movimentare un carico di lastre di ferro.

A un certo punto, durante il movimento, un cavo di acciaio si è staccato dalla pala meccanica colpendo alla nuca il 51enne, finito a terra con un profondo trauma cranico. Subito sul posto sono stati allertati i soccorsi mobilitando ambulanze, l’elicottero, i tecnici dell’Asst del Garda e i carabinieri della compagnia di Desenzano per ricostruire la dinamica dell’infortunio.

L’operaio è stato imbarcato sull’elicottero in codice rosso verso l’ospedale Civile di Brescia dove gli è stata riservata la prognosi. In ogni caso non sarebbe in pericolo di vita.