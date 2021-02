Salò, colpito da malore finisce fuori strada con l’auto: muore a 89 anni

(red.) Ieri pomeriggio, lunedì 22 febbraio, si è consumata una tragedia a Salò, sulla sponda bresciana del lago di Garda. Un uomo di 89 anni, Ettore Apollonio il nome, è morto a causa di un malore che lo ha fatto finire fuori strada mentre era alla guida della sua auto. Residente da sempre a Salò, l’anziano poco prima delle 17 stava percorrendo la stretta via Bocca di Croce che porta verso via Europa e il centro abitato. Ma scendendo lungo la strada ha perso il controllo probabilmente a causa del malore.

L’allerta ai soccorsi è stata immediata e mobilitando sul posto l’automedica, un’ambulanza dei Volontari del Garda e la Polizia locale. Ma per l’uomo ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. L’uomo era molto conosciuto per essere attivo nel volontariato, appassionato di marcia e attivo nelle iniziative degli alpini. Per anni era stato meccanico e proprio lui si occupava della manutenzione delle ambulanze.