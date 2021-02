Lonato, Foot locker si rinnova: al Leone nuovo negozio

(red.) Il punto vendita Foot Locker presente a Il Leone Shopping Center si rinnova completamente e si sposta in uno spazio molto più grande all’interno dello stesso centro commerciale. Nel rinnovato negozio di Lonato è possibile trovare un vasto assortimento di scarpe sportive per adulti e bambini, nonchè un’intera collezione di scarpe e abbigliamento dedicata al mondo femminile. Uno spazio tutto nuovo nel quale vivere il mondo delle Sneaker e tutto ciò che vi ruota intorno.

Il punto vendita completamente rinnovato ha riaperto oggi al pubblico dopo i necessari lavori di restyling e spostamento della merce. Un segnale particolarmente positivo per lo storico brand internazionale che ha voluto investire ancora una volta nel Leone di Lonato in cui è presente con ottimi risultati fin dalla sua apertura.

Il brand Foot Locker è protagonista attivo in Europa nel complesso mondo della cultura della strada, della scena delle sneaker e dello stile di vita sportivo. Lo scambio costante con la community lo rende sempre coinvolto in numerosi eventi e spettacoli in tutto il continente.