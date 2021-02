Litigio furibondo, paura in un residence di Sirmione

(red.) Sabato mattina i carabinieri di Sirmione sono dovuti intervenire in un residence di via Verona dove un giovane di 22 anni ha minacciato il custode con un coltello. Il ragazzo era piuttosto alterato e, intorno alle 11 del mattino dopo essere rientrato nella seconda casa di proprietà del padre, secondo alcune testimonianze senza una ragione apparente ha insultato il custode 43enne che stava effettuando dei lavori di manutenzione nel cortile.

Urla, parolacce, uno scontro verbale che non è passato inosservato agli occhi degli altri residenti nel complesso e, a quanto pare, anche dei passanti. La lite non è finita quando il ragazzo è rientrato in casa perché, sempre secondo quanto riportato, si sarebbe sporto dal balcone gridando parolacce, per poi tornare in cortile dove lo scontro si è trasformato, passando dalle parole ai fatti.

Prima c’è stata una colluttazione, ma quando il giovane ha impugnato un coltellaccio è serpeggiato il panico tra i molti testimoni che stavano assistendo sempre più preoccupati alla scena.

Per fortuna il ragazzo non ha colpito il 43enne e quando qualcuno ha chiamato i carabinieri di Sirmione, una pattuglia è riuscita a calmare il 22enne. Sono arrivate anche un’ auto medica e l’ambulanza, verificando che il custode non presentava ferite ma solo contusioni e botte. E’ stato trasportato all’ospedale di Desenzano per accertamenti. Ai carabinieri il compito di accertare le motivazioni della scenata.