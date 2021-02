Comune di Sirmione, tutti i numeri della Polizia locale

(red.) Oltre ai compiti istituzionali – suddivisi tra interventi, controlli, pratiche, accertamenti e molto altro – e al progetto per la prevenzione e il contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione denominato “Laghi Sicuri” – Estate 2020, alle attività della Polizia Locale di Sirmione l’anno scorso si è aggiunto anche il monitoraggio dell’app 1Safe, la nuova forma di sicurezza partecipata che mette a disposizione del cittadino la possibilità di segnalare situazioni anomale o pericolose e quello dell’app Librarisk, l’innovativa piattaforma di comunicazione del rischio che permette alla cittadinanza di consultare il Piano di Protezione Civile del Comune, abbinato appunto al servizio di allerta della Polizia Locale. Sempre con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza sia ai cittadini residenti sia ai turisti.

“Il 2020 è stato un anno straordinario e drammatico sotto il profilo sanitario ed anche socioeconomico. Sirmione ha comunque accolto molti turisti e la Polizia Locale è sempre stata in prima linea per assicurare sicurezza e tranquillità agli ospiti ed ai residenti e per garantire il rispetto dei Dpcm”, ha detto Roberto Campagnola, assessore con delega alla Viabilità, Sicurezza, Protezione civile e Associazionismo. “Siamo stati presenti costantemente sul territorio con i nostri agenti dotati di diversi mezzi operativi, tra cui scooter e moto d’acqua per il pattugliamento costiero e lungo i litorali, attività che si sono necessariamente aggiunte alle operazioni ordinarie di gestione dei flussi veicolari ed alle molteplici iniziative regolarmente pianificate dal Comando” .

Di grande valore la collaborazione con il gruppo di Protezione Civile della Val Carobbio, che, per garantire il rispetto dei numerosi Dpcm nel periodo estivo, ha affiancato gli agenti della Polizia Locale di Sirmione per ben 35 giornate.

Tra le numerose operazioni territoriali, durante la conferenza stampa di venerdì 12 febbraio è stato ricordato il posizionamento delle 24 boe di segnalazione, fissate a 50 metri una dall’altra, a 150 metri dalla riva della spiaggia Giamaica, a completa tutela dell’incolumità dei bagnanti di questa frequentatissima zona della penisola. Un cordone di 800 metri totali che conta 6 boe a luce lampeggiante notturna alimentate da pannelli solari.

Venendo al dettaglio e ai numeri dell’annualità appena passata, a titolo riassuntivo, il personale ha redatto nel corso del 2020, 184 relazioni di servizio inerenti accertamenti, sopralluoghi, interventi, controlli espletati e segnalazioni a vario titolo effettuate. 520 nel complesso gli interventi effettuati, 1.389 le pratiche di rinnovo o rilascio permessi di circolazione, 52 controlli per presunti illeciti urbanistici, taglio siepi e aree verdi, 90 pratiche di ricorsi al prefetto, 37 incidenti stradali rilevati e molto altro. Sono stati emessi 7.679 verbali per violazioni del codice della strada per un valore di 419.525,70 euro, e 127 verbali per violazioni amministrative per un valore di 79.695,04 euro. Sono stati effettuati servizi mirati alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale e in particolare alla sicurezza dei prodotti e alla tutela del Made in Italy,

Il comune di Sirmione ha dotato il proprio territorio di un adeguato sistema integrato e permanente di video sorveglianza coerente con le più recenti disposizioni in materia di incolumità pubblica e di tutela della sicurezza urbana. Il sistema si pone come principale obiettivo la sorveglianza notturna e diurna di particolari aree definite come “sensibili”, tramite un’adeguata e capillare rete di telecamere di tipo fisso, facente capo a una o più postazioni di controllo.

L’apparato si compone di 37 telecamere oltre ad un sistema denominato Anpr (Automatic Number Plate Recognition) basato su 11 apparati Selea di lettura targa distribuiti sul territorio in relazione alle esigenze operative delle Forze dell’Ordine. Il sistema di videosorveglianza ha ricevuto un contributo di 68.208,35 a titolo di cofinanziamento da parte del ministero dell’Interno nel corso dell’anno 2020.

A fine anno è entrata in servizio la nuova stazione mobile della Polizia Locale, un Renault Trafic L1H1 Zen L1 T27 dCi 120, un mezzo dalle molteplici funzioni che permette di ottimizzare le operazioni su strada in fase di accertamenti e controlli.

Il mezzo è dotato di tre diversi vani, tra cui un vano adattato ad ufficio mobile che viene sempre illuminato per poter consentire agli agenti di operare e relazionare, sia durante i controlli notturni che diurni.