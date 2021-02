Desenzano, incassano soldi ma non consegnano gli orologi di lusso

(red.) La procura di Brescia, sulla base del materiale presentato dai carabinieri che a loro volta avevano ricevuto la denuncia, sta indagando su due truffatori abili nella vendita di orologi di lusso a prezzi molto scontati. Peccato che dopo aver incassato le somme dai loro clienti, poi non abbiano dato loro la merce acquistata. Le vittime sono quattro amici, mentre gli autori del raggiro sono due romani di 42 e 32 anni che nei mesi precedenti a febbraio si muovevano nella zona di Desenzano del Garda dove uno di loro gestiva un locale.

Alla fine del 2018 un commercialista di Bergamo si era affidato a loro nell’acquisto di orologi, poi in effetti arrivati, con un prezzo scontato di 25.400 euro. Pensando nella loro professionalità, il cliente aveva convinto anche altri amici ad acquistare quei preziosi. Così facendo i due truffatori hanno incassato 82 mila euro senza consegnare la merce. E di fronte alla richiesta di farsi restituire il denaro, uno dei due ha lanciato delle minacce.

Questo aveva portato alla denuncia ai carabinieri bergamaschi e il caso è passato alla procura di Brescia per competenza. In attesa che le indagini vadano avanti, i due restano intanto liberi. Sono accusati di truffa in concorso e minaccia, ma anche di autoriciclaggio visto che i due avrebbero speso quel denaro giocando alle slot machine sul Garda e in Trentino.