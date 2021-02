Coronavirus a Brescia, altri 8 morti. Positivo un bambino in asilo a Salò

(red.) Quella di ieri, mercoledì 10 febbraio, è stata un’altra giornata in cui, a causa dell’emergenza sanitaria, la nostra provincia di Brescia ha purtroppo dovuto contare altre otto vittime. Si tratta di una 65enne e un 75enne a Brescia, un 78enne di Leno, una 92enne a Mazzano, un 86enne a Tignale e tre vittime in Valcamonica. Sul fronte dei contagi, continua a preoccupare la situazione di Castrezzato che ieri ha registrato altri 19 casi positivi dei 181 segnalati in sole due settimane.

Per questo motivo il Comune è in costante contatto con Ats e prefettura per decidere eventuali nuove misure più stringenti. E non è escluso che l’ordinanza di chiusura delle scuole attualmente in vigore possa essere prorogata.

Intanto, sempre dal punto di vista scolastico, a Salò è emerso un caso positivo e riguarda un bambino dell’asilo “Fratelli Cervi e Bravi”. L’intero istituto è stato chiuso anche per disporre la sanificazione, mentre due sezioni non coinvolte dal contagio possono riaprire già da oggi, giovedì 11 febbraio. La sezione interessata resterà chiusa.