Mynet arriva anche a Pozzolengo con la fibra ottica

(red.) Punto d’incontro fra tre province (Brescia, Mantova e Verona) e due regioni (Lombardia e Veneto) di massimo sviluppo, Pozzolengo non poteva non rientrare nell’asset strategico di Mynet per quanto riguarda l’estensione della sua rete in vera fibra ottica proprietaria ad alte prestazioni. L’operatore di telecomunicazioni, leader in tutto il nord Italia, negli ultimi mesi ha portato anche qui – dopo Carpenedolo, Gottolengo, Acquafredda e Verolanuova – la banda ultralarga, con una connessione a velocità elevata, bassissima latenza e zero packet-loss.

Tutte le sedi di interesse comunale sono state rilegate in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home – vera fibra ottica fin dentro l’edificio) ad altissima velocità: più in particolare, risultano già collegati il municipio in Piazza della Repubblica, la biblioteca comunale in Piazza Don Carlo Gnocchi, la scuola dell’infanzia Barbizzoli in Via Cavriana, la scuola primaria di Via Italia Libera e la scuola media Migliavacca in Via Longarone.

Rilegamento in fibra ottica FTTH anche per tutte le attività produttive dell’area industriale in località Ponte del Cantone: oltre una decina le aziende strutturate che stanno già approfittando di tutti i benefici della fibra ottica targata Mynet.

Infine, per offrire un servizio affidabile all’utenza privata, sono stati realizzati anche sei armadi FTTC (Fiber To The Cabinet – fibra ottica fino all’armadio stradale) che garantiscono come servizio base e disponibile a tutti la connessione in fibra ottica misto rame con velocità fino a 100 Mbit/s in download e 20 Mbit/s in upload, con possibilità di richiedere anche la connessione in fibra pura FTTH in seguito a puntuale studio di fattibilità. Un salto in avanti notevole per tutta la comunità di Pozzolengo, che può ora ricorrere a smart working, didattica a distanza e shopping online, ma anche a tutte le più recenti modalità di “intrattenimento digitale” tra cui il gaming online (più fluido e reattivo grazie ad un ping molto basso) e lo streaming ad alta risoluzione.