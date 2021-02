Patrick Zaki, mozione in consiglio comunale a Desenzano

(red.) Ieri, domenica 7 febbraio, Patrick Zaki ha raggiunto un anno di carcerazione in Egitto. Nonostante i numerosi appelli internazionali, l’Egitto prosegue nelle sue azioni intimidatorie e repressive nei confronti degli attivisti dei diritti civili.

Desenzano in Azione grazie alla condivisione d’intenti con i Consiglieri di minoranza Valentino Righetti e Giustina Bonanno, della lista Righetti per Desenzano, presenteranno in Consiglio Comunale una mozione per sensibilizzare le istituzioni locali. L’intento è quello di portare una voce in più per fronteggiare il rumoroso silenzio egiziano, riportando all’attenzione dei nostri concittadini l’importanza della cultura, intesa come intelligente accesso ad un mondo multicolore che va oltre le differenze di bianco o nero, cristiano od ortodosso.

Portare la voce del giovane Zaki all’interno delle singole istituzioni locali è importante per ricordare che la difesa dei diritti umani parte dalla scelta dei singoli; ognuno di noi può fare infatti la differenza per preservare il rispetto della vita e delle diversità.