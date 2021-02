Desenzano, Bonanno: “Un’interpellanza per sbloccare l’iter delle case popolari”

(red.) “Oggi ho protocollato una interpellanza sulla situazione dei Servizi abitativi pubblici a Desenzano, comunemente noti come ‘case popolari’. Il bando di assegnazione degli alloggi, infatti, è bloccato da quasi un anno a causa di un pasticcio normativo di Regione Lombardia”, scive in un comunicato stampa la consigliera comunale Giustina Bonanno (Lista Righetti). “Nella mia interpellanza chiedo al sindaco e all’amministrazione quali azioni abbia intrapreso per sollecitare la Regione a sbloccare la situazione e se siano stati programmati interventi per tamponare la situazione”.

“La legge regionale di disciplina dei servizi abitativi è stata bocciata sia dalla Corte Costituzionale, in quanto viola i principi di uguaglianza e di ragionevolezza, che dal Tribunale di Milano, il quale ha ravvisato una condotta discriminatoria”, prosegue Bonanno. “Ennesimo disastro politico di una giunta regionale che governa guidata da furore ideologico e non dall’interesse e la tutela di tutti i suoi cittadini, in particolare i più fragili e bisognosi.

Il comune di Desenzano, quindi, a marzo 2020 ha dovuto sospendere il bando, basato sulla legge dichiarata incostituzionale, per l’assegnazione delle unità abitative dell’ambito Gardesano. Il nostro comune, infatti, è stato nominato come capofila per l’ambito. Al momento della sospensione del bando, a quasi 20 giorni dalla scadenza e con criteri dichiarati troppo rigidi, erano già state presentate 350 domande”.

“A oltre un anno dalla sentenza della Corte Costituzionale, Regione Lombardia non ha ancora provveduto alla revisione della normativa, bloccando le procedure sul territorio”, continua la consigliera della Lista Righetti. “Credo che questa situazione stia diventando sempre più inaccettabile ogni giorno che passa e a pagarne le conseguenze sono i cittadini in difficoltà. Mi auguro che il sindaco chieda chiaramente e pubblicamente alla Regione di risolvere il problema, in particolare ora che la delega alla casa è nelle mani dell’assessore sirmionese Mattinzoli”.

“Il tema della casa è uno dei più grandi problemi del nostro territorio, come dimostra anche la mole di richieste per servizi abitativi pubblici raccolta ancora prima che la crisi, legata alla pandemia, si manifestasse in tutta la sua drammaticità”, dice ancora Bonanno. “Le politiche per la casa dovrebbero essere una delle priorità delle nostre amministrazioni, pensando sia all’ampliamento della disponibilità di alloggi pubblici, anche tramite il recupero di spazi inutilizzati, sia all’avvio dei Piani di Edilizia Pubblica e la ricerca di politiche di affitto convenzionato per rendere disponibile la grande mole di patrimonio immobiliare privato inutilizzato. Sono troppe le famiglie che fanno fatica con la casa, troppi i giovani costretti a lasciare Desenzano per non agire, per stare in silenzio davanti all’immobilismo di Regione Lombardia”.