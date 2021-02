San Felice, migliora l’aria all’interno della scuola media Zanelli

(red.) Alla scuola secondaria di primo grado Angelo Zanelli di San Felice del Benaco sono terminati i lavori per l’installazione della ventilazione meccanica controllata (Vmc) al piano terra. Lo scorso anno era stata completata la copertura del primo piano, e la messa in opera dell’impianto anche per il piano interrato sarà eseguita entro il 2021.

Il progetto è finanziato con l’impiego di 150 mila euro di fondi statali, distribuiti su tre anni, oltre a un importante investimento diretto del Comune, ed è volto ad assicurare all’intera scuola un costante ricambio dell’aria e la regolazione dell’umidità esistente.

“La salubrità dell’aria all’interno dell’edificio scolastico”, informa una nota del municipio, “rientra nella visione di insieme dell’amministrazione, che ritiene le scuole cuore pulsante del paese, da sostenere non solo attraverso l’attenzione all’istruzione e all’educazione, ma anche con l’adeguamento e il rinnovo degli ambienti nei quali ragazzi e docenti passano gran parte delle loro giornate”.