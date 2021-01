Coronavirus a Brescia, focolaio in una casa di riposo a Puegnago

(red.) Le segnalazioni di casi di focolai da Covid-19 all’interno delle case di riposo nel bresciano erano molto più evidenti e, purtroppo, gravi soprattutto nella prima ondata di contagio. Nel corso di questa seconda ondata nel bresciano le situazioni, per fortuna, sono molto calate, ma non mancano. L’ultima in ordine di tempo e di cui scrive Bresciaoggi arriva dalla Casa Don Baldo di Puegnago del Garda.

In occasione della prima ondata era riuscita a rimanere un’isola felice, ma non in questo inizio di 2021. Sui 28 ospiti presenti nella struttura, sono risultati positivi 11 dopo una serie di tamponi effettuati. Tutti, infatti, erano stati sottoposti ai test diagnostici tra sabato 16 e domenica 17 gennaio confermando i primi casi, mentre si è attesa dei risultati di altri.

E nel frattempo qualche operatore si è già messo in isolamento per precauzione. La struttura si trova in via XXV Aprile e le condizioni degli 11 positivi sono buone, tra chi è asintomatico o presenta qualche sintomo. Tra l’altro venerdì scorso erano stati sottoposti alla prima dose del vaccino anti-Covid in un momento in cui evidentemente il virus era in incubazione.