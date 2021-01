Fibra ottica: Mynet potenzia il servizio privati a Limone

(red.) Dopo alberghi e imprese del commercio, ora Mynet punta a sviluppare la dorsale in fibra ottica lungo la sponda gardesana occidentale potenziando il suo servizio per le utenze private di Limone sul Garda: già attivo il collegamento FTTC (Fiber To The Cabinet – fibra ottica fino all’armadio stradale), che offre alla cittadinanza la possibilità di usufruire di una connessione internet ad alta velocità fino a 100Mbit/s in download e 20Mbit/s in upload. Al momento Mynet – informa una nota della società – è l’unico operatore che ha investito a Limone sul Garda su tutte le tecnologie ultra-broadband (FTTH AON per aziende, FTTH GPON per privati, FTTC per privati).

Fondamentale la collaborazione con l’amministrazione comunale, che nei mesi scorsi ha consentito a Mynet di portare la sua moderna infrastruttura in grado di garantire servizi tecnologicamente avanzati ed in linea con la trasformazione digitale del Paese.

Dopo aver collegato alla rete veloce in fibra ottica il tessuto economico e produttivo di Limone sul Garda, autentico motore del turismo locale, ora Mynet spinge dunque l’acceleratore sui privati, alla luce delle nuove esigenze dettate dal lockdown che ha portato ad incentivare lo smart working, la didattica a distanza e lo shopping online ma anche a fruire maggiormente di contenuti multimediali su smartphone, tablet e smart tv.

Per lanciare il servizio, Mynet ha elaborato un’offerta riservata ai residenti.