Desenzano, “Palazzo Todeschini diventi la Casa delle Associazioni del nostro comune”

(red.) I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle di Desenzano del Garda, in una nota stampa, hanno lanciato la proposta al sindaco Guido Malinverno di dedicare le sale di Palazzo Todeschini al mondo dell’associazionismo locale, dato che l’idea di affittare l’immobile – al momento – non è stata possibile.

“Alcuni mesi fa”, spiega il comunicato dei Pentastellati gardesani, “l’Amministrazione di Desenzano ha indetto un bando per affittare a soggetti privati o enti per i prossimi 5 anni alcune sale di Palazzo Todeschini, edificio caratteristico e di grande valore storico che domina il Porto Vecchio e il nostro centro storico, in un’ottica di promozione e valorizzazione del territorio e dei prodotti locali.

Il bando e la manifestazione di interesse non hanno tuttavia riscosso molto successo, e l’unico soggetto che ha concretizzato una candidatura (Cooperativa La Cascina) è stato ritenuto non corrispondente ai requisiti richiesti.

Nel frattempo il sindaco ha affermato che verranno ugualmente effettuati i lavori di manutenzione necessari a rendere efficienti le strutture, dopodiché si valuteranno soluzioni alternative”.

Ecco, allora, la proposta dell’opposizione: “A Desenzano abbiamo oltre 200 associazioni registrate, attive in diversi ambiti e settori, che faticano a trovare gli spazi necessari a svolgere le proprie attività, riunioni, incontri e conferenze, le quali preferiscono rivolgersi a spazi privati con canoni di utilizzo più convenienti rispetto a quelli attualmente praticati per le sale comunali.

In questo momento, a causa dell’emergenza sanitaria, tutte queste attività sono state sospese o tramutate in modalità telematica, ma auspicando che questa difficile situazione possa quanto prima risolversi crediamo che la necessità e richiesta di questi spazi possa tornare con forza nei prossimi mesi e anni.

Perché allora non mettere a disposizione delle associazioni desenzanesi, e quindi dei cittadini che ne fanno parte o che partecipano alle rispettive attività, gli spazi di Palazzo Todeschini, offrendoli su prenotazione a titolo gratuito oppure con formule di abbonamento a prezzo simbolico? Questo consentirebbe, a costi irrisori per il Comune, di garantire uno spazio sicuro e confortevole a tante realtà associative locali, favorendone lo sviluppo e lo spirito aggregativo. Si andrebbe a realizzare a costo zero quella “Casa delle Associazioni” di cui si parla tanto nel vivo della campagna elettorale ma che poi puntualmente non riesce mai a diventare realtà”.