Lonato, una 34enne in agriturismo perde equilibrio e precipita

(red.) Nella notte tra sabato 9 e ieri, domenica 10 gennaio, alcuni mezzi di soccorso sono stati impegnati in un intervento a Sedena di Lonato del Garda, nel bresciano. Infatti, poco prima una donna di 34 anni che si trovava con il fidanzato ospite di un agriturismo, è precipitata nel vuoto facendo un volo di alcuni metri. Per fortuna l’impatto non è stato troppo traumatico e la donna ha riportato solo contusioni.

E’ stato il fidanzato a chiedere l’intervento dei soccorsi e facendo giungere anche i carabinieri della compagnia di Desenzano. Proprio i militari hanno cercato di ricostruire le cause che hanno portato alla caduta della 34enne, forse una perdita di equilibrio. La giovane, sempre cosciente, è stata poi trasportata all’ospedale di Desenzano.