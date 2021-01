Salò, anziano sfregia dipinto in chiesa (ma era solo una copia)

(red.) Un gesto folle e improvviso, del quale spetterà agli inquirenti scoprire il motivo, quello di un anziano di 75 anni che è entrato nella chiesa della Visitazione della Beata Vergine Maria della centrale piazza Vittorio Emanuele II a Salò e, usando il proprio mazzo di chiavi, ha sfregiato il dipinto della Divina Misericordia che si trova vicino all’ingresso.

L’anziano, residente in paese, ha compiuto il suo gesto nella mattinata di questo venerdì, probabilmente senza essere a conoscenza che quella esposta era solo una riproduzione, non il quadro originale.

Quando è stato lanciato l’allarme i carabinieri della compagnia di Salò hanno rintracciato l’autore del gesto a poca distanza dalla chiesa, ancora in piazza.

L’uomo, che secondo le prime informazioni non avrebbe saputo fornire una spiegazione del gesto, è stato denunciato per danni e lasciato in libertà.